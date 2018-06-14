جدو يكشف سر تفوق روسيا أمام السعودية فى افتتاح كأس العالم

قال محمد ناجي "جدو" لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، ان عامل الجمهور و الارض اثر كثيرا علي تسجيل روسيا لـ ٣ اهداف بمرمى السعودية.



وكتب جدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عامل الارض و الجمهور و الحماس فارق جدا مع المنتخب الروسي اللى انا شايفه منتخب متوسط فنيا!!".



واضاف: "يا ساتر.. الماتش ده سيعطى المنتخب الروسي دفعة معنوية قويه جدا هيتعبونا أوى بعد الماتش ده!!".



يذكر ان روسيا تواجه حاليا المنتخب السعودي في اولي مباريات مونديال روسيا ٢٠١٨ بالمجموعة الاولي.