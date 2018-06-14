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رياضة

جدو يكشف سر تفوق روسيا أمام السعودية فى افتتاح كأس العالم

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:47 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال محمد ناجي "جدو" لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، ان عامل الجمهور و الارض اثر كثيرا علي تسجيل روسيا لـ ٣ اهداف بمرمى السعودية.

وكتب جدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عامل الارض و الجمهور و الحماس فارق جدا مع المنتخب الروسي اللى انا شايفه منتخب متوسط فنيا!!".

واضاف: "يا ساتر.. الماتش ده سيعطى المنتخب الروسي دفعة معنوية قويه جدا هيتعبونا أوى بعد الماتش ده!!".

يذكر ان روسيا تواجه حاليا المنتخب السعودي في اولي مباريات مونديال روسيا ٢٠١٨ بالمجموعة الاولي.

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