كحك العيد.. تهون أسعاره ومتتقطعش عادة.. صور

في اليوم الأخير من رمضان الموافق لمنتصف شهر يونيو، أمعن "عبد اللطيف خالد"، موظف بالقطاع العام النظر أمام محل مخبوزات بالدقي، في أسعار الكحك المدونة باللون الأسود على علب كرتونية تحتوي على تشكيلة مختلفة من البيتي فور والبسكويت وخلافه من مخبوزات العيد، محاولًا شراء عبوة تكفي لأفراد عائلته الأربع "الأسعار نار والفلوس مش هتكفي تجيب علبة أو علبتين صغيرين أفرح بهم الأولاد".







التقط الأربعيني انفاسه بعمق ينم عن يأس وهو يفرك يده ليخرج 200 جنيه لشراء علبة من الكحك متوسطة الحجم، ليشير للبائع عبر زجاج فترينة المحل ليختار، بعض مخبوزات العيد، التي اعتاد أن يشتريها كل عام حتى لا يقطع عادته " الواحد بيتكوي بنار أسعار الكحك اللي كل سنة بتزيد عن التاني اللي كان بمية بقى بمتين واحنا في نص الشهر بس ما باليد حيلة".



تشهد أسعار الكحك والبسكويت هذا العام ارتفاعًا، بنسب تتراوح بين 10% و15%، مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث كان في موسم عيد الفطر لعام 2017 كيلو بسكويت نشادر بسعر 42 جنيهًا ليصل هذا العام إلى 75 جنيها، فيما كان سعر كيلو الكحك السادة العام الماضي 63 جنيهًا، ووصل هذا العام لـ90 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو "البيتي فور" هذا العام 120 جنيهًا، فيما كان العام الماضي وصل لمعدل 80 جنيها للكيلو.

وفسر مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية هذا الارتفاع، بسبب تحريك أسعار الدقيق والسكر والسمن ومكسبات الطعم، حيث يترواح سعر طن الدقيق بين 5500 و6500 جنيه للطن الواحد، فيما وصل سعر كيلو السمن في البرميل إلى 154 جنيها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 35 جنيهًا عن سعر البرميل في العام الماضي.



بيد تغمرها بقايا السكر والشيكولاتة، يعبئ "أشرف هاني"، عامل بمحل مخبوزات في ميدان الجيزة، قطع البيتي فور والكحك المحشو بالملبن والمغطى بالسكر، لأحد الزبائن، "السوق ماشي شوية عن الأول والأسعار متوسطة في متناول الكل، وأقل علبة في السوق بـ58 جنيه وفي اللي بيوصل لـ500 وأكتر حسب طلب الزبون".

يستعد بائع الكحك في آخر أيام الصيام لتوافد المشترين خلال ساعات الإفطار، التي يتكدسون فيها لشراء لوازم العيد من كحك وغيرها، "كلها كام ساعة والناس تنزل والإقبال يزيد والدنيا هتتزحم، وحركة البيع هتبقى أكتر من الأول، دي عادة كل سنة مبتتغيرش"، مؤكدًا أن كلامه بحسب خبرته.



بعباءة سوداء تظهر لمعتها أشعة الشمس وقفت "منال فاروق"، ربة منزل، لتلقى نظرة على عبوات الكحك المرصوصة بشكل دائري أمام محال مخبوزات شهير بالجيزة، متفحصة كيس النقود لترى كم سيكفي لتقضي حاجة أسرتها ذات الست أفراد من كحك وخلافه، لتجد أن الـ300 جنيه التي استقطعتها من ميزانية البيت، لن تكفي سوى فردين من أسرتها، "الفلوس مقضتش كنت فاكرة الأسعار مش هتزيد للدرجة ديه، مش عارفة اتصرف ازاي بس لازم أجيب حتى لو على القد".

بخطوات ثقيلة سحبت ربة المنزل الثلاثينية ابنتها، حاملة عبوة صغيرة الحجم، تكاد تكفي عائلتها في نهار أول أيام العيد، في حالة من الرضا المختلط بالحزن: "نحمد ربنا غيرنا مش لاقي يجيب خالص، كان نفسي أجيب أكتر من كده بس الظروف متسمحش وجوزي بيشقى باليومية وربنا بيبارك بحلاله".



تضع "سناء محمد" صنية عريضة يحوطها السواد يتوسطها عدد لا بأس به من البسكويت والكحك تمهيدًا لتسليمه لصاحب أحد الأفران بمنطقة العمرانية، لخبزه بعد أن أقدمت على عجنه وتشكيله داخل فناء منزلها، لاعتيادها على عمل كحك العيد منذ صغرها حبًا في هذه العادة وقلة كلفتها "مش بضمن الكحك بتاع بره، لازم أعمله على إيدى أهو مني أوفر ومنها حاجة بحب أعملها بتفرح الاولاد".

بابتسامة تسلم أم مصطفى صنية الكحك لصاحب المخبز وتفاصله في سعر تسوية كحك العيد داخل فرنه الآلي لتصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين وتمنحه عشرات الجنيهات وتحدد ميعاد استلامه قبيل صبح عيد الفطر.



رغم معاناة البعض في تحضير كحك العيد في في المنزل، إلا أن العديد من النساء قررن المجازفة وتحضير الكحك والبسكويت فى المنزل، من خلال متابعة الشيفات على قنوات الطبخ، ومحاولة الوصول إلى نتيجة تشبه كحك المحلات الجاهز، نتيجة ارتفاع أسعار المكونات التي يصنع منها الكحك، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكحك الجاهز.

