نتيجة مباراة السعودية وروسيا ..أصحاب الأرض تمطر شباك الأخضر بخماسية.. يديو

الشوط الاول



بدأت المباراة بضغط قوي من جانب منتخب الدب الروسي على دفاعات منتخب السعودية.



وعاد فريق السعودية في الدقيقة الـ5 للسيطرة على الكرة في وسط الملعب وسط صخب كبير من الجماهير السعودية الحاضرين للمباراة.



وفي الدقيقة 6 طالب لاعبو السعودية بالحصول على ركلة جزاء بعدما سدد الشهراني كرة وارتطمت بمدافع منتخب روسيا.



وفي الدقيقة الـ7 خرج لاعبو منتخب روسيا في هجمة مرتدة كادت كفيلة ان تعلن عن الهدف الاول للدب الروسي لولا بسالة دفاع المنتخب السعودي.



وفي الدقيقة 11 افتتح منتخب روسيا شريط اهداف مونديال 2018 بعدما سجل يوري غازينسكي الهدف الاول للدب الروسي.



وفي الدقيقة 16 احتسب الحكم الفيديو اول حالة تسلل في المباراة واول حالة يتم فيها استخدام تنقية الفيديو.



وعقب الهدف حاول منتخب السعودية في الصعود من مناطق دفاعه املًا في تسجيل هدف التعادل في مرمى نظيره الروسي الذي تراجع الي خطوط دفاعه.



وفي الدقيقة 20 كاد محمد السهلاوي ان يعدل النتيجة لصالح منتخب السعودية بعدما تلقى عرضية من ياسر الشهراني الا ان مدافع منتخب روسيا تدخل ليخرج الكرة لركلة ركنية لصالح الاخضر.



وفي الدقيقة 22 تعرض المهاجم سمولوف لاعب المنتخب الروسي للاصابة ليخرج خارج الملعب.



وتراجع منتخب روسيا الي خطوط الدفاع منتظراص اي خطأ في خط وسط او دفاع منتخب السعودية من اجل اقامة هجمة مرتدة خطيره على الدفاع الاخضر.



وفي الدقيقة 33 رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب روسيا وذلك بعد تدخل قوي من المدافع اسامة هوساوي.



ونجح منتخب روسيا في اضافة الهدف الثاني بمرمى نظيرهم السعودي بالدقيقة 43 عن طريق تشيشرف.



الشوط الثاني



وفي بداية الشوط الثاني كاد تشيرشف مهاجم منتخب روسيا قريب من الانفراد بالمرمى الا ان المدافع اسامة هوساوي نجح في ان يخرج الكرة لركله ركنية.



وبالدقيقة 51 اخطأ مدافعو منتخب السعودية ليسدد مهاجم منتخب روسيا ولكنها تعلو عارضة المنتخب الاخضر.



وبدأ منتخب السعودية الضغط على دفاعات منتخب روسيا وكاد ان يسجل اول هدف بالدقيقة 55 عن طريق عرضية اخطأ المهاجم محمد السهلاوي استغلالها.



وبالدقيقة 57 تلقى سلمان الفرج كرة عرضية وسددها بقوة باتجاه مرمى منتخب روسيا ولكنا علت العارضة الدب الروسي.



وبعد الدقيقة 60 حرص المدير الفني لمنتخب السعودية بيتزي على الدفع بالمهاجم فهد المولد بجانب المهاجم محمد السهلاوي ليهاجم الدب الروسي بمهاجمين باحثًا عن تعديل النتيجة.



وكاد منتخب روسيا قريب من ان يضيف الهدف الثالث في مرمى نظيره منتخب السعودية بعد خطأ من الحاري عبدالله المعيوف في التصدي تسديدة من خارج منطقة الجزاء.



ونجح منتخب روسيا من اضافة الهدف الثالث بمرمى نظيره السعودي بالدقيقة 71 عن طريق اللاعب ارتيم دزيوبا



وحاول منتخب السعودية في ان يعدل النتيجة والسيطرة على المباراة ولكن دفاعات الفريق الروسي كانت تتصدى لكافة الهجمات.



وفي الدقيقة 92 اضاف منتخب روسيا الهدف الثاني بطريقة عالمية من المهاجم تشيرشف بتسديده ضاروخية.



وقبل نهاية المباراة استطاع منتخب روسيا من اضافة الهدف الخامس من ركلة كرة مباشرة



ويأتي تشكيل السعودية :



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك – أسامة هوساوي – عمر هوساوي – ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج – يحيى الشهري – عبد الله عطيف – تيسير الجاسم – سالم الدوسري.

الهجوم: محمد السهلاوي.



بينما يأتي تشكيل روسيا :



حراسة المرمى: إيجور أكينفيف.

الدفاع: ماريو فيرنانديز – إيليا كوتيبوف – سيرجي إجناجيفيتش – يوري زيركوف.

الوسط: يوري جازينسكي – رومان زوبينين – أليكساندر ساميدوف – أليكسندر جولوفين - آلان دزاجويف.

الهجوم: فيدور سمولوف.

اكتسح منتخب روسيا نظيره منتخب السعودية بخمسة اهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم باستاد لوجنيكي في افتتاح كأس العالم 2018.