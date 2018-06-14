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رئيس الوزراء الجديد: انطلاقة كبيرة لتغيير وجه مصر في الفترة المقبلة.. الصحة والتعليم وبناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة.. شريف إسماعيل اتخذ قرارات غير مسبوقة.. ودفعة قوية للمشروعات القومية

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:44 م
صدى البلد
محمود مطاوع
  • مدبولي في أول تصريحات صحفية عقب توليه رئاسة الحكومة
  • تحسين الخدمات التعليمية والصحية وبناء الإنسان المصري
  • شريف إسماعيل اتخذ قرارات لم تجرؤ أي حكومة اتخاذها
  • رئيس الوزراء السابق تحمل مسئولية البلد في فترة عصيبة
  • الإصلاح الاقتصادي توجه عام للدولة رغم صعوبة الإجراءات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الحكومة الجديدة لمدة ساعتين تضمن مناقشة التكليفات الجديدة ووضع ملامح المرحلة القادمة وأحداث انطلاقة كبيرة لتغيير وجه مصر في الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إن حكومته لن تبدأ من فراغ، وإنها تستكمل عمل حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات لمندوبي الصحف بمقر مجلس الوزراء، أنه شرف بأنه كان يعمل تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل، وأنه يعرفه شخصيا منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق تحمل مسئولية البلد في فترة عصيبة وأخذ قرارات عصيبة لم تجرؤ أي حكومة قبله على أن تأخذها وأنه يشرف أنه سيكمل مسيرة الحكومة السابقة.

وأوضح أن الرئيس كلفه خلال اجتماعه به الذي استمر لساعتين، بالاهتمام بملفات التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري والإصلاح الإداري ليرتبط ذلك بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأكد أن الإصلاح الاقتصادي هو توجه عام للدولة بالرغم من صعوبة الإجراءات.

وشدد مدبولي على أن الرئيس كلفه بإعطاء دفعة للمشروعات القومية لأهمية دورها في خلق فرص عمل، حيث وفرت ثلاثة ملايين فرصة عمل استفاد منها نحو 12 مليون مواطن، مشيرا أيضا إلى أهمية تلك المشروعات في بناء مصر المستقبل.

وقال إن الرئيس وجه أيضا بأهمية إعطاء طفرة لشركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن الرئيس وجه أيضا بالاهتمام بالملفات الأمنية وتحسين الخدمات الجماهيرية، مؤكدا أن التركيز على تحسين الخدمات التعليمية والصحية وبناء الإنسان المصري على رأس أولوياتنا.

ووجه مدبولي التهنئة للشعب المصري على حلول عيد الفطر المبارك.

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