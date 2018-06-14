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رياضة

شاهد.. رد فعل بوتين وبن سلمان بعد الهدف الخامس ضد السعودية

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:08 م
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم

نداول رواد موقع التواصل الاجتماعي رد فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد محمد بن سلمان بعد تلقى المنتخب السعودي الهدف الخامس في مرمى نظيره منتخب روسيا بافتتاح كأس العالم 2018 بروسيا.

وظهر بن سلمان في المقصورة الرئيسية بجانب كلًا من جياني انفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتلقى المنتخب السعودي خسارة فادحة بعد خمسة أهداف نظيفة سجلها المنتخب الروسي خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

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