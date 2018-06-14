أمين «محلية النواب» يطالب بمراقبة ميزانيات المحليات يوميا للقضاء على الفساد

قال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أبرز الملفات المطروحة على مكتب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، ملف القمامة، مشيرًا إلى أنه أكبر ملفات الوزارة ولابد من إيجاد لها حل في أقرب وقت وبدء عمل الشركة القابضة للقمامة والمنظومة الجديدة، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب سوف يقدمون المساعدات ويتعاونون لإنهاء أزمة القمامة.



وأضاف "بدير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنظيم المحليات والإشراف عليها من أهم تحديات الوزير الجديد، خصوصًا مع إصدار قانون المحليات الجديد في الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه مطالب بتطبيق القانون بكل حزم، والعمل على إنهاء فساد المحليات، بوضع حيثيات لإنهاء الفساد بشكل كامل.



وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لابد من تشديد الرقابة على رؤساء الأحياء والمدن وجميع الوحدات المحلية إلى النجوع والقرى، ومراقبة الميزانيات يوميًا من خلال جهاز الرقابة الإدارية، مشددا على أهمية تنظيم ساحات والمواقف بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيكون له عائد كبير إذا تم تنظيمه ستعود بعائد كبير على الدولة، لافتا إلى أن كل المواقف الحالية عشوائية وتتم إدارتها بواسطة بلطجية.

