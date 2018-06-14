ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

ماذا يحدث لجسمك عند عدم النوم لمدة 24 ساعة

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:30 م
صدى البلد
علا أحمد
يلجأ الكثير منا إلى العمل لأكثر من 24 ساعة بدون الحصول على ساعة واحدة من النوم، وهو ما يتسبب في الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، ولا يعلم معظمنا تلك المخاطر على الجسم ونتفاجئ بالإصابة بمجموعة ضخمة من الأعراض التي تصيبنا بالقلق الشديد.

كشف موقع "healthybuilderz"، ان هناك مجموعة من المشكلات الصحية التي تظهر علينا عقب البقاء لمدة يوم كامل بدون النوم، وتتمثل أهم تلك الأعراض في الآتي:

- الشعور بالدوخة وذلك نتيجة لعدم تدفق الدورة الدموية في الجسم نتيجة لعدم الحصول على قسط كافي من الراحة.

- الشعور بالقلق والتوتر الذي ينتج عن عدم الإسترخاء لفترة تتجاوز الـ 15 ساعة وهو ما ينتج عنه الشعور بالتعب والإرهاق ومن ثم القلق والتوتر.

- الإصابة بالإجهاد الشديد وذلك لأن الحصول على النوم الكافي يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجيم وتجديد الخلايا الذي ينتج عنه تخفيف الإجهاد.

- الشعور بالرغبة في القيء وذلك بسبب إنخفاض ضغط الدم.

موضوعات متعلقة

أقراص وماسك المغنسيوم مهدئ طبيعي للجسم.. و13 نصيحة تساعدك على النوم بشكل أفضل

صدق أو لا تصدق.. التثاؤب يحميك من هذه الأمراض الخطيرة

إحساسك بالرغبة في القيء بعد السحور هذه أسبابها..تجنبها

احذر.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بـ"الفشل الكلوي"

8 نصائح مذهلة تساعدك فى التخلص من الشعور بالدوخة

أسباب غير متوقعة للإصابة بـ «الدوخة».. وخليط بسيط يخلصك منها

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل بوتين وبن سلمان بعد الهدف الخامس ضد السعودية

كل ما تريد معرفته عن الحكمة النسائية بعد إشاعة مشاركتها في مبارة مصر غدًا

صحف العالم تحتفي بشفاء محمد صلاح واستعداده لمباراة أوروجواي

شاهد.. طفلة روسية تبهر العالم بعد الهدف الرابع ضد السعودية

شاهد .. ملخص اليوم الأول من مونديال روسيا

وزير الشباب والرياضة الجديد يكشف عن موعد عودة الجماهير للمدرجات

روسيا تضيف الهدف الثالث في مرمى السعودية بافتتاح كاس العالم..فيديو

خالد الغندور: هزيمة السعودية امام روسيا تصعب مهمة مصر

شاهد.. رأى الشارع المصرى فى التشكيل الوزارى الجديد

شاهد.. ولي العهد السعودي يحضر مواجهة روسيا والسعودية

السعودية تدخل التاريخ بـ5 أرقام قياسية سلبية

لوبيتيجي: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

25 صورة من تدريب منتخب أوروجواي الأخير استعدادا لمباراة مصر

شاهد.. تحية عسكرية من مدرب روسيا للاعبه بعد هدفه ضد السعودية

ارتدي فساتين الستان في يوم زفافك وتمتعي بإطلالة أنثوية.. صور

شاهد.. حسناوات العالم وبهجة الألوان تزين افتتاح المونديال

فيديو

أشرف صبحي: سوف نحافظ على منظومة النادي الأهلي والزمالك.. فيديو
وزير الرياضة الجديد: أولوية للشباب في خطة الوزارة.. فيديو
شوبير: منتخب مصر يخوض مباراة أوروجواي في أجواء صعبة جدا.. فيديو
طارق العلي ضحية الحلقة 29 من رامز تحت الصفر.. الفنان الكويتي يحاول صفع رامز.. ويعيش حالة من الصدمة طوال المقلب.. فيديو
حريق هائل فى ورشة صيانة تكييفات ومنزل بالفيوم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟