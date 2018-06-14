ماذا يحدث لجسمك عند عدم النوم لمدة 24 ساعة

يلجأ الكثير منا إلى العمل لأكثر من 24 ساعة بدون الحصول على ساعة واحدة من النوم، وهو ما يتسبب في الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، ولا يعلم معظمنا تلك المخاطر على الجسم ونتفاجئ بالإصابة بمجموعة ضخمة من الأعراض التي تصيبنا بالقلق الشديد.



كشف موقع "healthybuilderz"، ان هناك مجموعة من المشكلات الصحية التي تظهر علينا عقب البقاء لمدة يوم كامل بدون النوم، وتتمثل أهم تلك الأعراض في الآتي:



- الشعور بالدوخة وذلك نتيجة لعدم تدفق الدورة الدموية في الجسم نتيجة لعدم الحصول على قسط كافي من الراحة.



- الشعور بالقلق والتوتر الذي ينتج عن عدم الإسترخاء لفترة تتجاوز الـ 15 ساعة وهو ما ينتج عنه الشعور بالتعب والإرهاق ومن ثم القلق والتوتر.



- الإصابة بالإجهاد الشديد وذلك لأن الحصول على النوم الكافي يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجيم وتجديد الخلايا الذي ينتج عنه تخفيف الإجهاد.



- الشعور بالرغبة في القيء وذلك بسبب إنخفاض ضغط الدم.