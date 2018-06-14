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محافظات

مدير أمن البحيرة يؤدى صلاة العيد نائبا عن المحافظ

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:24 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
يؤدى اللواء علاء عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، صلاة عيد الفطر المبارك نائبا عن المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بالاستاد الرياضي بدمنهور بحضور القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية وجموع المواطنين.
 
وتستقبل المحافظ المهنئين اعتبارا من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباح أول أيام العيد بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة.

وفى السياق نفسه، أعلن الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، عن تجهيز 307 ساحات شعبية على مستوى المحافظة لصلاة العيد، لافتا إلى تخصيص 2 من الأئمة فى كل ساحة للصلاة منهم إمام أساسي وآخر احتياطي، وعلى رأسهم ساحة الاستاد الرياضي بدمنهور.

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