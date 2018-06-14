نجم الأهلي يحمل حارس المنتخب السعودي الهزيمة بخماسية امام روسيا

حمل إبراهيم سعيد، كابتن النادي الأهلي السابق عبد الله المعيوف، حارس مرمى المنتخب السعودي، جزءا كبيرا من الهزيمة التى مني بها الأخضر السعودي من المنتخب الروسي بافتتاح كأس العالم روسيا 2018.



وكتب "سعيد"، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "حارس مرمى المنتخب السعودي بعد الكورة ما بتبقى في الجول بيطير!!! رد الفعل عنده اليوم عليه علامة استفهام، وشكله كان خايف ومتوتر وعامل توتر للاعيبه".



وأضاف "سعيد": "حارس المرمي هو ثقة اللاعبين داخل الملعب، إذا فقد الثقة والتركيز هيكون عامل سلبي للاعبين في الملعب".



ومني المنتخب السعودي بهزيمة ثقيلة من المنتخب الروسي 5 للا شيء.