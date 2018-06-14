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دار الإفتاء المصرية تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:03 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
حازم عمرو
أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن غدا، الجمعة الموافق 15 يوليو لعام 2018، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علام، خلال مؤتمر اليوم، الخميس، مذاع على التليفزيون المصرى، أن دار الإفتاء تعلن ثبوت هلال شهر شوال.

واستطلعت اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مساء اليوم، هلال شهر شوال للعام الهجرى 1439، وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى بيان رسمى اليوم، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، حيث ثبتت رؤية هلال شوال وبالتالى يكون غدا أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2018.

وأكدت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان 29 يوما، ويكون آخر أيام الشهر اليوم، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر غدا، وصلاته بالقاهرة في الخامسة وثمانية عشرة دقيقة صباحا.

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