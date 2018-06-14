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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تقفز بعد تمديد المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المنخفضة

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:29 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
رويترز
قفزت الأسهم الأوروبية اليوم، الخميس، بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات قياسية منخفضة على الأقل حتى صيف 2019، بينما أعلن نهاية لخطته التحفيزية الضخمة.

وسجلت المؤشرات القياسية للبورصات في أرجاء أوروبا أفضل جلسة في شهرين ونصف الشهر مع استفادتها من تراجع اليورو والتمديد المفاجئ لأسعار الفائدة المنخفضة.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعا 1.23 في المائة، بينما أغلق مؤشر ستوكس لمنطقة اليورو على مكاسب قدرها 1.12 بالمائة.

وصعد مؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير 1.68 بالمائة مع هبوط اليورو في أعقاب بيان المركزي الأوروبي، في حين أغلق مؤشر كاك الفرنسي مرتفعا 1.39 بالمائة.

وسجلت المؤشرات الأربعة جميعها أقوى مكاسبها منذ الخامس من أبريل.

وقال محللون إن أسعار الفائدة المنخفضة تصب في مصلحة الأسهم لأنها تضمن أن تبقى السيولة قوية.

وقفزت قطاعات سريعة التأثر بأسعار الفائدة مثل السيارات والمرافق، لكن مؤشر البنوك في منطقة اليورو التي تعاني من أسعار فائدة منخفضة تراجع 0.2 بالمائة ليأتي بين عدد قليل من الأسهم أغلقت على خسائر.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 1.8 بالمائة مسجلا أقوى مكاسبه في شهرين ونصف الشهر، مدعما أيضا بضعف اليورو.

وقفز سهم رولز رويس 6.5 بالمائة، بعد أن قالت الشركة البريطانية إنها ستوفر 400 مليون جنيه استرليني (535 مليون دولار) سنويا من خلال الاستغناء عن 4600 وظيفة في أحدث محاولة لتركيز نشاطها وتوليد المزيد من السيولة المالية.

وأغلق سهم فولكسفاجن مرتفعا 2.2 بالمائة، بعد أن كان هبط في التعاملات المبكرة في أعقاب بيان من الشركة الألمانية لصناعة السيارات بأنها ستدفع غرامة قدرها مليار يورو مرتبطة بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل.

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