تعرف على السيرة الذاتية لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجديد.. فيديو

تولى الدكتور أشرف صبحى، حقيبة وزارة الشباب والرياضة رسميا خلفا للمهندس خالد عبدالعزيز بعد أن تم اختياره ضمن الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.



ويعد أشرف صبحى أحد الشخصيات الرياضية الرائعة فى ظل الإمكانيات الإدارية التى يمتلكها والتى ظهرت خلال السنوات الماضية فى توليه العديد من المناصب وعلى رأسها مساعد وزير الشباب والرياضة.



ويستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجديد :



1- اسمه بالكامل أشرف صبحى محمد حسين عامر



2- يعمل أستاذ إدارة الأعمال الرياضية بجامعة حلوان



3- تولى رئاسة هيئة ستاد القاهرة من يناير 2012 وحتى أغسطس 2014، وتم تكليفه فى حكومة كمال الجنزورى بالعمل كمساعد لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز منذ أغسطس 2014 وحتى مارس 2016، إلا أنه تقدم باستقالته دون أسباب.



4- تم تعيينه عضو مجلس إادرة اتحاد الكرة فى فترة تولى عصام عبدالمنعم بعد استقالة الدهشورى حرب من رئاسة الجبلاية عام 2004.



5-تولى منصب مديرا للعلاقات العامة ومدير التسويق والاستثمار بنادى الزمالك، ومستشارا للتطوير والتسويق كمتطوع، كما يتولى حاليا منصب سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات.



6- كان أشرف صبحي لاعبا للكاراتيه وحصل على العديد من البطولات على رأسها بطولة الجمهورية للكاراتيه، كما حصل على الحزام الأسود، ثم عمل سكرتير عام منطقة الجيزة للكاراتيه خلال الفترة من 1994 وحتى 1997.



7- شغل أشرف صبحي منصب المدير التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي خلال الفترة من عام 2009 حتى 2010، كما ترأس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010.



8- حصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1989 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ليحصل بعدها على ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية، ثم دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعتي حلوان وآتو الكندية.





