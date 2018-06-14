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أخبار البلد

وزير الدفاع لـ السيسى: نقف خلفكم حراسا أمناء على مصر

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:12 م
الفريق محمد أحمد
الفريق محمد أحمد ذكى - وزير الدفاع
محمد إبراهيم
بعث الفريق محمد أحمد ذكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك الأول من شوال 1439ه.

وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات".

وأضاف: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسًا أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم الشعب المصرى بها فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه ومقدساته وتاريخه العريق".

واختتم: "حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق محمد أحمد ذكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1439هــ .

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والجنود والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

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