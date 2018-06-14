ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رمضانيات

خالد الجندي: الشيطان يلقي للإنسان العثرات والعقبات

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:21 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه ينبغي على المسلم أن يعلم أن الشيطان يلقي له العثرات والعقبات والشهوات والنزوات والعراقيل والمصاعب والمتاعب والشعور بالخنقة والضيق.

وتعجب «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، قائلًا: «نرى مَنْ ترتدي الحجاب تؤكد أنها مقتنعة ولكنها تشعر بالخنقة بسبب الحجاب».

وأضاف: "شخص يصلي وآخر يقول لا أستطيع استكمال الصلاة أشعر بشيء يجذبني، وكل هذا يقوم به الشيطان الذي يلقي على الإنسان الكسل والزهق في الطاعة والعبادة والتبرم من أهل الله، ولو ماتش كورة يضرب على قفاه ويشد ولا يبالي خنقة أو ضيقا".

ترشيحاتنا

اهداف السعودية وروسيا.. الاخضر يسقط بخماسية نظيفة بافتتاح مونديال 2018.. فيديو

هكذا استقبلت الجماهير حسام البدرى فى روسيا

جودين يدافع عن راموس بسبب إصابة محمد صلاح

رئيس الفيفا يتحدث بالعربية في افتتاح كأس العالم.. فيديو

أول تعليق لمدرب السعودية عن خماسية روسيا: لعبنا مباراة سيئة

شاهد.. رد فعل بوتين ومحمد بن سلمان عقب هدف روسيا

تعرف على السيرة الذاتية للواء شعراوى وزير التنمية المحلية

الرئيس يجتمع مع صبحي وعبد الغفار ووزيري الدفاع والداخلية الجديدين

نتيجة مباراة السعودية وروسيا ..أصحاب الأرض تمطر شباك الأخضر بخماسية.. يديو

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الأسلامية والعربية بـ عيد الفطر

شاهد.. سيلفي أساطير الكرة بعد فوز روسيا على السعودية

رؤساء العالم في مقصورة افتتاح مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تحية عسكرية من مدرب روسيا للاعبه بعد هدفه ضد السعودية

ارتدي فساتين الستان في يوم زفافك وتمتعي بإطلالة أنثوية.. صور

شاهد.. حسناوات العالم وبهجة الألوان تزين افتتاح المونديال

شاهد.. 60 صورة تلخص أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية وروسيا

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي كلفنا بانطلاقة جديدة خلال العامين المقبلين .. صور

فيديو

شاهد.. نجم الزمالك وحسين الشحات فى خناقة شوارع بدورة رمضانية
شاهد.. جماهير السعودية تحتفل بالهدف الخامس لروسيا
شاهد.. رأى الشارع المصرى فى التشكيل الوزارى الجديد
اهداف السعودية وروسيا.. الاخضر يسقط بخماسية نظيفة بافتتاح مونديال 2018.. فيديو
طارق العلي يقبل رأس رامز جلال .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟