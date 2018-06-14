خالد الجندي: الشيطان يلقي للإنسان العثرات والعقبات

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه ينبغي على المسلم أن يعلم أن الشيطان يلقي له العثرات والعقبات والشهوات والنزوات والعراقيل والمصاعب والمتاعب والشعور بالخنقة والضيق.



وتعجب «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، قائلًا: «نرى مَنْ ترتدي الحجاب تؤكد أنها مقتنعة ولكنها تشعر بالخنقة بسبب الحجاب».



وأضاف: "شخص يصلي وآخر يقول لا أستطيع استكمال الصلاة أشعر بشيء يجذبني، وكل هذا يقوم به الشيطان الذي يلقي على الإنسان الكسل والزهق في الطاعة والعبادة والتبرم من أهل الله، ولو ماتش كورة يضرب على قفاه ويشد ولا يبالي خنقة أو ضيقا".

