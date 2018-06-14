الصحف السعودية عن خماسية روسيا: رهبة الافتتاح تخذل الأخضر

تعددت توصفيات الصحف السعودية لنتيجة مباراة الافتتاح لكأس العالم الذي تستضيفه روسيا هذا العام، والتى شهدت هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره الروسي بخماسية، فقد قالت صحيفة "الرياض" في تقرير مصور عن أهم أحداث المباراة إن "رهبة الافتتاح تخذل الأخضر" في إشارة لمنتخب المملكة.



وذكرت الصحيفة في تقرير آخر أن خماسية روسية تخذل «الأخضر» في افتتاحية المونديال، حيث فقد المنتخب السعودي أولى نقاطه في بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام منتخب روسيا بخمسة أهداف دون مقابل، أمام نحو 80 ألف متفرج امتلأت بهم مدرجات ملعب لوجنيكي في موسكو.



ووصفت صحيفة "عكاظ" المباراة بأنها شهدت أداءً باهتا وخسارة قاسية للأخضر، وذكرت: "لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يخرج الأخضر السعودي بخسارة ثقيلة أمام المنتخب الروسي في افتتاح نهائيات كأس العالم 2018، فلم يظهر منتخبنا الوطني بمستواه المعروف وخسر بخماسية نظيفة، ولم يمهل المتنخب الروسي صاحب الأرض والجمهور منتخبنا الوطني طويلًا، فبعد مرور 12 دقيقة فقط وضع الروس بصمتهم التهديفية".



ونقلت صحيفة "سبق" عن لاعب المنتخب تيسير الجاسم أسفه عن نتيجة المباراة، وقال الجاسم: "لم نتوقع 1% من سيناريو المباراة، كنا معدين إعدادًا جيدًا، ولعبنا مباريات أكبر من المنتخب الروسي، ولكن هذه كرة القدم للأسف"، وقدم اعتذاره على نتيجة المباراة قائلًا: "أعتذر للشعب السعودي، سيناريو غير متوقع أبدًا، لدينا مباراتان، سنحاول تعويض الشعب السعودي بالمستوى والنتيجة".

