أوروبا تستعد لفرض رسوم استيراد على البضائع الأمريكية

ويتطلب الموافقة على هذا القرار موافقة المفوضية الأوروبية، التي ستعقد اجتماعها التالي في 20 يونيو.







ونقلت الوكالة أنه "يجب تطبيق الإجراءات المعلنة في أواخر يونيو أو أوائل يوليو".

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، اليوم، الخميس، عن خطة فرض رسوم استيراد على البضائع من الولايات المتحدة.وقالت مصادر أوروبية وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أيدت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بالإجماع خطة فرض رسوم استيراد على السلع من الولايات المتحدة بمبلغ 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم الأوروبي".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت نهاية مارس الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25% و10% على التوالي، وعلق في 3 مايو تنفيذيها على الدول الاتحاد الأوروبي حتى 1 يونيو، وجرت مفاوضات بين الطرفين حول هذه القضية، حيث سعت المفوضية الأوروبية إلى استبعاد دائم للاتحاد الأوروبي بأكمله عن قائمة الدول التي يفرض عليها الرسوم الجديدة.