عيد الفطر .. أسرع طريقة لتحضير الترمس في 24 ساعة

يرتبط عيد الفطر ببعض الطقوس، والترمس هي إحدى التسالي التي نحرص علي تواجدها في عيد الفطر فى مصر، لذلك يمكنك أن تتعرفى علي طريقة عمل الترمس في أقل من 24 ساعة على طريقة الشيف شهاب.



-احضري الترمس الحلو من السوبر ماركت ثم نظيفه جيدا

-ينقع الترمس، طول الليل مع تغير الماء كل فترة أن أمكن، ثم يسلق لمدة نصف ساعة أو حتى يستوى ولونه يصفر ثم يصفى من ماء السلق ويملح بملعقة كبيرة من الملح على كل لتر ماء أو حسب الرغبة وذلك يعمل تمليحة بسرعة، ثم يتم تقديمه للأكل، ويقدم مع عصر الليمون عليه و رشة شطا بودر وكمون حسب الرغبة.