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محافظات

إنشاء مصنع للمياه المعدنية بتكلفة 100 مليون جنيه في الوادي الجديد

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:34 م
صدى البلد
انس منصور
وضع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم، الخميس، حجر أساس مصنع لإنتاج المياه المعدنية، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

وقال عصام خيرى حافظ، المشرف العام على تنفيذ المشروع، إنه تم بدء العمل في إقامة مصنع المياه الطبيعية على مساحة 50 فدانا شمال مدينة الخارجة بطاقة إنتاجية قدرها 882 مليون عبوة مياه في السنة.

وأضاف حافظ أنه تم بالفعل العمل في حفر بئر جوفية بمنطقة المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يبدأ إنتاجه خلال 14 شهرا، ويعد الأول من نوعه بالوادى الجديد من حيث التقنيات وخطوط الإنتاج العالمية، موضحا أن المشروع يتيح أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة لأبناء الوادى الجديد.

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