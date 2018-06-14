نيمار يشكل أول صدام بين لوبيتيجي وبيريز

مسلسل انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد يصل إلى حلقة جديدة، حيث إن تقارير صحفية تتحدث عن رغبة مدرب "الميرنجي" جولين لوبيتيجي في الاعتماد بشكل كبير على النجم الشاب ماركوس أسينسيو ما قد يعصف بصفقة البرازيلي المنتظرة.



من المعروف أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من أشد المعجبين بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تربطه تقارير صحفية كثيرة بالانتقال إلى "الميرنجي" بداية الموسم الحالي، في صفقة قد تتجاوز كل الأرقام القياسية.



ويُعول بيريز كثيرا على صفقة نيمار، من أجل إعطاء دفعة قوية للفريق الإسباني العملاق، ومواصلة هيمنته على الساحة الكروية الأوروبية، بيد أن رحيل زين الدين زيدان المفاجئ، وتولي المدرب الإسباني لوبيتيجي مهمة قيادة سفينة "الأبيض الملكي"، قد يعصف بصفقة نيمار المنتظرة.



وفي هذا الشأن، أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن مدرب ريال مدريد الجديد جولين لوبيتيجي، يعتزم منح نجم "الميرنجي" الشاب ماركوس أسينسيو فرصة لعب دقائق أكبر، وأضافت أن المدرب الإسباني من المعجبين أشد المعجبين بموهبة صاحب القدم اليُسرى الساحرة.



وأفادت المصادر الإسبانية بأن لوبيتيجي، يرى أن انتقال نجم باريس سان جيرمان نيمار إلى ريال مدريد، سيحول دون تطور أسينسيو فوق المستطيل الأخضر، خاصة أن النجم الإسباني الشاب يحتاج إلى اللعب بشكل مستمر، من أجل التعود على نسق المباريات المرتفع واكتساب ثقة كبيرة في النفس.



هذا، وكانت تقارير صحفية سابقة، أكدت أن أسينسيو سيغادر "الميرنجي" في حال تعاقد ريال مدريد مع النجم البرازيلي، الذي يبدو قريبا أكثر من أي وقت مضى من حمل قميص "الأبيض الملكي" في الموسم القادم.