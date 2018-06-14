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محافظات

بث مباريات كأس العالم على 32 شاشة كبرى مجانا بالوادى الجديد

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:30 م
صدى البلد
انس منصور
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الخميس، عن تجهيز 32 شاشة عرض كبيرة بجميع مراكز الشباب أمام الجمهور لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانا.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، توفير 11 شاشة عرض بمراكز شباب الخارجة، و12 شاشة عرض بمراكز الشباب بالداخلة، و2 بمراكز شباب بلاط، 4 بمراكز شباب باريس، وشاشة واحدة بمركز شباب الفرافرة، بالإضافة إلى شاشتين إحداهما بمنتدى الشباب والأخرى بحمام السباحة بمدينة الخارجة.

ووقال شوقي إنه بتعليمات من محافظ الوادي الجديد، جرى توفير تلك الشاشات لمنح المواطنين الفرصة لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم مجانًا.

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