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رياضة

الأهلي يحتفل بمشاركة الجوكر مع منتخب مصر

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:41 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص النادي الأهلي على الاحتفال بأحمد فتحي عقب مشاركته مع المنتخب المصري بمونديال روسيا 2018.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق: "يوم واحد على الانطلاق.. أحمد فتحي هو قائد المنتخب من مواليد 10 نوفمبر 1984".

وأضاف: "تمكن من تحقيق ثلاثة ألقاب مع المنتخب و17 لقبا مع الأهلي وشارك في 125 مباراة دولية، حيث لعب أول مباراة دولية أمام الإمارات 2002 بالإضافة لمشاركته في 29 مباراة هذا الموسم، وسجل هدف وصنع 5 أهداف".

يذكر أن المنتخب المصري يشارك لأول مرة بمونديال روسيا 2018 عقب غيابه 28 عاما، ويقع في المجموعة الأولى التي تضم السعودية وروسيا وأوروجواي.

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