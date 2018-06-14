جودين يدافع عن راموس بسبب إصابة محمد صلاح

دافع دييجو جودين، قائد منتخب أوروجواي، عن سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، تعليقًا على واقعة خروج محمد صلاح، جناح ليفربول، مصابًا من نهائي دوري أبطال أوروبا.



وعندما سئل عن احتمال وجود "نية سيئة" لراموس، قال جودين، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة مصر، غدًا، الجمعة، في مستهل مونديال 2018: "إنه سؤال غير مناسب، إنهم لاعبون لكرة القدم، وأنا بصراحة لا أؤمن بالنوايا السيئة لأي شخص".



وأضاف: "رأيت ما حدث، وهو جزء مما يحدث في عالم كرة القدم، لقد فقدت 3 أسنان من قبل، ماذا أقول؟ إنها أشياء تحدث في كرة القدم".



وتابع نجم أتلتيكو مدريد: "كنا نستعد منذ وقت طويل للعب كأس العالم، الأمر لا يعتمد على لاعب مثل محمد صلاح، رغم أنه لاعب كبير وحاسم، نحن نجهز أنفسنا بذات الطريقة التي نعمل بها دائمًا، نحن في أقصى تركيز، ونستعد جيدًا لمواجهة المنتخب المصري".



وعن مدربه تاباريز، قال جودين: "عمره لا علاقة له بلقبه المايسترو، لقد كان معنا منذ وقت طويل، والاحترام بيننا أكبر من كل شيء، إنه مدرب لديه فريق عمل خاص، سيميوني مدرب فريقي أتلتيكو مدريد، لكن كل شيء مختلف، هنا نستمر في التعلم كل يوم من المايسترو".