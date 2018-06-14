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رياضة

نيمار: لا أستحق المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لضمي من برشلونة

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:31 م
صدى البلد
أ ش أ
اعترف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه لا يستحق المبلغ الذي دفعه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه من برشلونة الإسباني.

وكان نيمار انتقل لنادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "البارسا" ليصبح أغلى لاعب في العالم.

وقال نيمار - في حديث مع شبكة "سبوكس دوت كوم" الألماني - إنه لم يكن ليدفع هذا المبلغ نظير انتقاله للنادي الباريسي لكنه اعترف بأنه لا يملك من الأمر شيئا.

وأضاف أنه منذ بداية ممارسته الكرة كان يرغب في أن يكون مميزا، وحاول أن يتطور ويستفيد من كل يوم يمارس فيه الكرة، معربا عن فخره بتحقيقه حلم طفولته.

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