طرق غير تقليدية لتقديم العيدية

تعتبر العيدية من الأشياء المبهجة التي نقدمها لأحبائنا وأقاربنا في العيد، ويمكن أن تقدم العيدية بطريقة غير تقليدية إليك طرق مبتكرة لتقدم بها عيدية عيد الفطر لهذا العام سواء لزوجتك، أو خطيبتك، أو أطفالك لإدخال البهجة عليهم في العيد:



1- يمكنك إستخدام قطع الشوكولاتة أو أنواع الحلوى المفضلة ، وتشكيل العيدية على شكل مروحة ، ووضع كارت صغير مع كلمة تهنئة ، ولفهم بشريط ستان لامع.



2- جهزى بعض الأظرف الملونة الموجودة فى أى مكتبة وضعى بداخلها النقود ولعبة بسيطة مثل البللالين الملونة، مع إمكانية كتابة عبارة بسيطة للتهنئة، كما يمكنك تجهيز بعض القطع الورقية الملونة مع لصق الحلوى صغيرة الحكم بها وتوزيعها على الأطفال من الجيران والأصدقاء.



3- يمكنك لف الأوراق المالية ، ووضعها داخل بالونات مع قصاصيص من الأوراق الملون ، والزينة ، يمكن تعليق هذه البالونات في غرفة المعيشة عند تجمع الأسرة ، وفرقعتها بالدبابيس لأخذ العيدية من داخلها.



4- أحضرى شرائط الستان الملونة واربطى بها النقود بشكل بسيط، أو قومى بلف النقود على قطعة من الشيكولاتة مع ربطها بالشريط الملون، أما إذا أردتِ تقديم العيدية عند الصباح لأطفالك بشكل مختلف فعند تقديم وجبة الإفطار احرصى على تجهيز طبق بالكامل من حلويات العيد بأنواعها المختلفة، وتقديم الألعاب التى تختبئ بداخلها النقود كنوع من المفاجأة.