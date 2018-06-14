راندا البحيري: أتوقع تعادل منتخبنا في مباراة الغد

أكدت الفنانة راندا البحيري أنها قررت مشاهدة كل مباريات المنتخب المصري، متمنية لهم التوفيق وإسعاد جموع الشعب المصري الذي طالما حلم بالتأهل لتلك المسابقة الكروية منذ عدة سنوات.



وعن توقعاتها لنتيجة مباراة غد بين مصر وأوروجواي، قالت "البحيري"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" قالت إنها تتوقع التعادل الإيجابي 1/1



ومن المقرر أن تبدا مباراة مصر وأوروجواي الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة وهي أول مباراة للمنتخب المصري بكأس العالم.



يذكر أن راندا البحيري خاضت السباق الرمضاني من خلال مسلسلين، هما "رسائل" للفنانة مي عز الدين، والجزء الأخير من "سلسال الدم".

