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تخلصي من الناموس نهائيا بملعقة قهوة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:58 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كان لديك مشكلة مع الناموس في منزلك، يمكنك أن تستقبل العيد دون أي حشرات بمنزلك من خلال حيلة بسيطة وصفتها الشيف مني صديق وذلك من خلال حرق القهوة في الهواء الطلق كوسيلة للتخلص من البعوض والبراغيث قبل العيد.

حيث أشارت إلي أن القهوة ليست مجرد عنصر لزيادة التركيز في الصباح كل ما تحتاجه هذا الصيف هو وضع القهوة علي الورق . من خلال أخذ ورقة وتقطيعها علي شكل مربع أو إستخدام ورقة من رقائق الألومنيوم فهو أخف وزنا.

ووضع كمية من القهوة علي النار ومشاهدة هذا العمل السحري للتخلص من البعوض والبراغيث فهي طريقة سهلة وفعالة بالإضافة إلي أنها تترك رائحة جيدة في المكان.

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