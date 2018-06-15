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كارثة غذائية ..لا تتناول الكعك والبسكيت مع الشاي في العيد مهما كان السبب

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
هناك العديد من الأخطاء الغذائية التي نفعلها في العيد وقالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج رئيس الجمعية المصرية لمرضي البهاق واستشاري التغذية العلاجية، أن أبرز هذه الأخطاء هي شرب الشاي مع البسكويت وهذه العادة قد تسبب لنا مشاكل صحية عديدة.

أشارت رئيس الجمعية المصرية لمرضي البهاق واستشاري التغذية العلاجية إلى أن هذه العادة خطيرة جدا لأن الشاي مع الطعام قد يعمل علي تكسير الحديد بالجسم، ويقلل من نسبة الهيموجلوبين وبذلك يؤدي للإصابة بالأنيميا الحادة.

كما يتسبب تناول البسكويت مع الشاي السمنة الموضوعية كظهور الكرش وقولون عصبي وانتفاخ،حيث ان تناول الاكل بعيد عن بعضه قد يساعد علي التخسيس والحفاظ علي الجسم .

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