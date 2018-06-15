دول الاتحاد الأوروبي تساند خطة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد أيدت بالإجماع اليوم خطة لفرض رسوم استيراد على منتجات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في بداية الشهر الحالي.



وما زالت الإجراءات المقترحة تحتاج إلى موافقة من المفوضية الأوروبية التي ستعقد اجتماعها الدوري القادم في العشرين من يونيو . ومن المتوقع أن تكون الخطة جاهزة بحلول أواخر يونيو أو أوائل يوليو .



وفي أول يونيو ، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وبنسبة 10 بالمئة على واردات الألومنيوم، منهيا إعفاء ظل ساريا منذ مارس .



واقترحت المفوضية الأوروبية تحديد رسوم بنسبة 25 بالمئة على بضائع أمريكية مثل عصائر البرتقال والويسكي والدراجات النارية ردا على ما تعتبره إجراء أمريكيا غير قانوني يؤثر على صادرات للاتحاد بقيمة 4.6 مليار يورو.



وقدمت المفوضية الأوروبية أيضا طعنا قانونيا ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية. وبالاضافة إلى هذا فإنها تعكف على تقييم الحاجة إلى إجراءات لمنع قفزة في واردات الصلب والألومنيوم إلى أوروبا مع قيام مصدرين خارج الاتحاد الأوروبي بتحويل منتجات كانت تتجه أصلا إلى الولايات المتحدة.