حيلة لكشف فساد الأسماك المملحة في العيد

بعد شرائك للرنجة يجب أن تكشف عن حالتها حتى يطمئن قلبك عند تناولها، وقد تكون هناك العديد من العلامات التي تكشف عن فساد أو صلاحية الأسماك المملحة، ويجب أن نعرفها جميعا من خلال اللون والرائحة ولكن كشف خبير التغذية علي القناوي حيلة بسيطة تكشف بها سلامة الرنجة والفسيخ، والذي أكد أن هذه الحيلة لن يعرفها إلا البائعون.



وأشار إلى أن هذه الحيلة لن تأخذ من وقتك أكثر من دقيقة وذلك من خلال وضع الأسماك المملحة عائمة في الماء، فاذا استقر الفسيخ أو الرنجة في القاع إذا كان الفسيخ صالح، أما إذا طفي الفسيخ أو الرنجة على السطح فهى فاسدة.



ونصح القناوي بتطهير الأسماك المملحة جيدا من خلال الليمون والذي يجب أن يكون بكميات كبيرة عليها حتى بعد الكشف عن سلامتها، وذلك لضمان قتل أى جراثيم أو ميكروبات عليها بواسطة الليمون، والقادر على التخلص منها تماما.