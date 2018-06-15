صدى المونديال.. مصر في مواجهة أورجواي بتحديات كوبر و تاباريز

كوبر : صلاح جاهز.. وتغيير الخطة بحسب المنافس

تاباريز مدرب أورجواي: أتمنى الفوز على الفراعنة لكسر اللعنة



بعد 28 عاما ، يظهر منتخب مصر أخيرا بالمحفل الدولي كأس العالم ، اليوم في أولى مبارياته بمونديال روسيا 2018 ، ليواجه أوروجواي في مباراة صعبة بكل المقاييس، وبتحديات لهيكتور كوبر مدرب الفراعنة، وأوسكار تاباريز مدرب أوروجواي.



ومن جانبه أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة على أن محمد صلاح نجم مصر وليفربول على ما يرام وقد استعاد صحته بنسبة ١٠٠ %



و أضاف كوبر: أشكر كل اللاعبين وكل الكتيبة التي أتت بنا إلي هنا في روسيا حيث مونديال العالم ، لقد عادت مصر بأبنائها وعلى الرغم من أننا الآن في بطولة ليست سهلة لكننا مستعدون ونحن في محفل أفضل لاعبي العالم.



وحول سؤال عما إذا كانت الإصابة التي ألمت بصلاح ستجعله يخاف من تجددها في الملعب قال المدير الفني للمنتخب الوطني: الأطباء خيروا صلاح بين المشاركة أو عدم المشاركة ، لكن الفرعون بطبعه لا يخاف أبدا ، وأيضا لن يدخل الملعب ولن ندفع به إلا إذا كان على ما يرام تماما.



وعن ما إذا كان يتوقع أن ينافس صلاح على لقب الهداف أجاب كوبر : شخصية صلاح رائعة وكفاءته يعرفها العالم كله ، لما لا يحصل على لقب أفضل مسجل الأهداف؟ ، صلاح يملك كل المقومات التي تؤهله لذلك.



وردا على سؤال عما إذا كان بصدد تغيير خطته أمام أوروجواي غدا قال : أمضينا ٣ سنوات و٣ أشهر سويا مع اللاعبين والمنتخب المصري أحيانا كنا نقدم على إجراء بعض التغييرات بما يتلاءم مع مواجهة منافس معين.. أما الآن فالفترة على بدء المونديال قصيرة لذا لن أغير خطتي ، كما أنني لست مع التغييرات الكبيرة ، فقط بما يتناسب مع مواجهة المنافس



أضاف : لا تخطئوا فهمي لابد أن اكون واقعيا، فنحن في محفل به أفضل اللاعبين المهاريين وتغير الخطة ليس أمرا سهلا ، وعما إذا كان قد تمكن من معالجة الأخطاء الدفاعية التي أظهرتها المباريات الودية قال كوبر: دعونا نقول إن المنافسين رائعون ، كنا نسعى للكمال في الوديات وهذا لم يحدث كما كنا نريد ، لأن هناك دائما العنصر البشري وهذا العنصر قد يخطئ ولكن في النهاية أحاول الوصول إلى استراتيجية معينة.



وعن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروجواي فقد بدأ المؤتمر الصحفي قائلا : أعرف كوبر منذ عام ٩١ خلال تدريبي لبوكا جونيور ، حيث كان قد بدأ مهامه كمدرب بعدها مباشرة واصفا إياه بأنه يركز جيدا على الدفاع وهدفه الدائم الفوز.



وأضاف تاباريز: أعلم أنه أفضل مدرب في إفريقيا والمنتخب المصري أيضا الأفضل في إفريقيا لكن هذه سمات ومزايا ستدفعنا لفرض أسلوبنا على فريق مصر.



وقال أيضا : بالنسبة لي شاركت في مونديالات سابقة ومندهش من سرعة مضي الوقت ، فحينما بدأنا نعمل منذ مونديال ١٩٩٠ كان هدفنا إعادة أورجواي لتمركزها الطبيعي في خريطة كرة القدم بالعالم، حيث كان منتخب أورجواي من أعظم المنتخبات، إلا أن عقده كان قد انفرط في التسعينات وهدفنا كان لملمة هذا العقد من جديد ، وفريقي الحالي يمتلك التماسك والترابط وروح الصداقة.



وعن استعدادات فريقه للمونديال قال: كأي منتخب أوروبي ، فقد خرجنا من موسم متعب قبل المونديال دعونا نتذكر أن جسد اللاعبين يتعب بعد انتهاء دورياتهم لذلك منحنا اللاعبين فترة راحة كافية، خاصة أن كثيرا من اللاعبين كانوا أبطالا في أوروبا، ولم أعترض على ضيق وقت الاستعدادات، بل مرتاحون لما تحقق حتى الآن و سعداء بما قمنا به، كما أن وجود أي انتقاد فهذا أمر طبيعي.



وعن التشكيل الذي سيلعب به مباراة الغد قال: لن أقول عن تشكيلة منتخبي لأنني لم أعرف تشكيل منتخب مصر، وتوقعاتي أن مباراة الغد سيكون بها مفاجأة كأس العالم الذي يعد بطولة المفاجأة.



وعند سؤاله عن سواريز أجاب : أعرف سواريز منذ كان ناشئا في ٢٠٠٦ ، اليوم نضج كثيرا جدا وما حدث منه في البرازيل أدى لزيادة نضجه وتعلم من هذا واعد نفسه جيدا لهذا المونديال ... فهو لاعب ذكي يحقق كل أمنياتي التي أتمناها منه.



وحول سؤال عن صلاح ، قال تاباريز : أنا متعاطف معه ١٠٠% واود مشاركته ولا اعلم كيف استرد عافيته حتي الان ، أما بالنسبة لي فلم اعد استراتيجيه لوجود صلاح من عدمه نحن واجهنا لاعبين كثيرين امثال ميسي نتعامل فقط باستراتيجيتنا، وبالطبع اتمني الفوز على مصر لكسر لعنة اننا لم نفز منذ ٤٨ عاما بالمباراة الاولى

