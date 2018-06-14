طارق العلي ضحية الحلقة 29 من رامز تحت الصفر.. الفنان الكويتي يحاول صفع رامز.. ويعيش حالة من الصدمة طوال المقلب.. فيديو

سقط الفنان الكويتي طارق العلى، ضحية حلقة اليوم الخميس، لرامز جلال في برنامج المقالب الشهير «رامز تحت الصفر»، ليصبح الضحية الـ 29 من ضحايا هذا الموسم.



قدم الفنان رامز جلال، الفنان الكويتي طارق العلى، خلال البرنامج المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بطريقة ساخره، "يا طارق النهارده يوم في حياتك فارق وانت راكب الزلاجه حاسب من المفارق، ده المقلب النهارده هيبقى حارق معلش أصل أنا عيل مارق، طارق يا علي بالغطره هينجلي شاف الدب وجري معلش أنا مفتري يا على".







وعقب انتهاء فقرة الاستديو مع الكابتن مجدي عبد الغني ركب رامز الذى يجسد شخصية " هيكتور كوبر" وطارق العلي عربة التزلج، ليتعرض الفنان طارق العلي للرعب جراء السرعة الشديدة التي تحركت بها الزلاجة.



وبعد النزول من الزلاجة وتوقفها فوجئ طارق بظهور نمر يهاجم أحد أفراد فريق العمل وأصيب بالذعر وأخذ ينادى على كوبر للابتعاد عن النمر وفروا هاربين عبر المنحدر الجليدي.







لم تنتهي حالة الرعب التي عاشها الفنان طارق العلي عند هذا الحد، بل استمرت معه بعد ظهور الدب وهو يحاول التهام أحد الأشخاص ودفع رامز جلال لطارق العلي للاقتراب من الدب.



ودخل الفنان طارق العلى في حالة صدمة لحظة اكتشافه المقلب الذي تعرض له، وحاول العلى صفع رامز على وجهه مرددا: "يا أخى يا أخى".