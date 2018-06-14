بعد هزيمة السعودية بخماسية.. نبرة الثقة تطغى على مدرب روسيا

أعرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي، عن رضاه عن أداء لاعبيه خلال المواجهة الأولى ضد السعودية، بافتتاح نهائيات المونديال.



وقال تشيرتشيسوف، خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي "فيفا": "نحن صادقون فيما نقوم به، لقد استرخيت بالأمس واليوم أيضا لأني أعرف لاعبي فريقي وأثق بهم".



وأضاف: "أنه من دواعي سروري العمل مع هؤلاء اللاعبين، وكل مدرب يعتمد على المجموعة التي يملكها وهذا هو سبب استرخائي، فلماذا أكون مضطربا؟".



وفاز الدب الروسي على الأخضر السعودي بخماسية نظيفة، واعتلى صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أوروجواي ومصر.