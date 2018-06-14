بيتزي يفكر في تغيير خطة السعودية

قال خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن مباراة السعودية مع نظيره روسيا اليوم كانت صعبة وتعرض خلالها الصقور الخضراء لهزيمة غير متوقعة.



وأضاف بيتزي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": روسيا قدمت أداءً جيدًا، ونحن لم نظهر بشكل مناسب، ولكني لا أعتقد أن المنافس فعل الكثير من أجل مفاجأتنا أثناء المباراة".



وتابع: "ظهرنا بمستوى متواضع وهذا سبب خسارة اليوم، لذلك يجب أن نغير من خطتنا في المباريات المقبلة".



وأتم مدرب السعودية تصريحاته: "علينا نسيان نتيجة اليوم والتفكير في المباراة المقبلة، ولدي ثقة كبيرة في لاعبي السعودية".



يذكر أن المنتخب السعودي خسر بنتيجة 5-0 أمام روسيا في افتتاح كأس العالم بروسيا.