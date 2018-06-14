النصر يجدد تعاقد قائد الفريق محمد حجاج رسميا

نجح نادي النصر في تجديد تعاقد محمد حجاج مدافع وكابتن الفريق الأول لكرة القدم رسميا لمدة ثلاثة مواسم قادمة بداية من الموسم الجديد.



ووقع حجاج علي التعافد الجديد مع النصر في وجود سيد عيد المدير الفني للفريق وأشرف حامد المدير الإداري حيث أبدي حجاج سعادته بمواصلة مشواره مع النصر في ظل تمسك سيد عيد بوجوده علي رأس الفريق كونه أقدم لاعبيه ويتمتع بخبرات كبيرة.



وأكد حجاج تقديره لنادي النصر والدكتور عمرو عبدالحق رئيس النادي والأب الروحي للفريق وأيضا لسيد عيد الذي له فضل كبير علي جميع لاعبي الفريق وقال إنه جاهز لتمثيل الفريق في الموسم الجديد بالممتاز ب بعد تعافيه من الإصابة وأن هدفه العودة للممتاز من جديد مع النصر هذا الموسم.



محمد حجاج لعب للنصر لأكثر من عشر مواسم منذ قدومه لصفوف الفريق قادما من النادي الأهلي ونجح في الصعود مع النصر للدوري الممتاز مرتين موسم 2014/2015 وموسم 2017/2018 ولعب لنادي اتحاد الشرطة لمدة موسم بالدوري الممتاز.

