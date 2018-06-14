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برلمان

رئيس المصريين الأحرار: عهدنا خدمة البلاد.. واستعادة الشخصية المصرية هدف مصيري

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:21 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقي
وجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار كلمة لقيادات ونواب وأعضاء وهيئات الحزب بمحافظات الجمهورية، والشعب المصري والعربي للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقال في كلمته : أشقائي وأبنائي قيادات ونواب وأعضاء وأمانات حزبنا الموقّر.. يسرني أن أهنئكم بعيد الفطر المبارك متمنيا لكم موفور الصحة والعافية والتوفيق لخدمة مصر.

أضاف: أننا على عهدنا أن مصر أولا، ووعدنا بالعمل بقوة وثبات في الشارع المصري، واتساقا مباشرا مع المواطنين والتحرك وفق استراتيجيات لاستعادة الشخصية المصرية لسالف العهد، وبث شعاع النور لنضع بصمة في تبديد سحابة الظلمة بسلاح المعرفة.

وأشار إلى أن المعول الحقيقى لمواجهة الأفكار الغريبة والتخوين وثقافة التهويل وافتقار روح المحبة والبناء والعمل والعطاء والانتماء والجهل بحضارة الآباء والأجداد، يستدعي استحضار روح الهوية المصرية الأصيلة ودورنا نشره لإعادة مسار حياتنا لطبيعتها.

وتابع رئيس المصريين الأحرار: نعلم خطورة معركة الأفكار بخاصة وسط انتشار السوشيال ميديا ووسائل التواصل ومحاولة جهات خارجية ودول بعينها ضرب بلادنا وحضارتها وهويتها ولكن كلنا يعلم أن مصر ظلت قاهرة الطغاة وكاسرة الأعداء.

واختتم قائلا: " أعهد فيكم العمل دون كلل وسنظل في خدمة مصر بكل السبل والوسائل".

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