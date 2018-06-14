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أخبار البلد

مبنى الصحفيين خارج نطاق الخدمة طوال إجازة عيد الفطر المبارك

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:12 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
توقفت جميع الخدمات التى تقدمها نقابة الصحفيين طوال أيام اجازة عيد الفطر، بداية من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل، ويستأنف العمل بداية من الثلاثاء المقبل حيث يغلق مطعم النقابة ، ومكتب البريد ومكتب حجز السكة الحديد والمكتبة ومشروع العلاج ، ويتوقف عن تقديم الخدمات طوال أيام الإجازة .

وقررت النقابة منح جميع العاملين بمبنى النقابة اجازة يوم إضافى، الخميس يخصم من رصيد الاجازات السنوية هذا بخلاف أيام الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر، وذلك بناء على رغبتهم.

وكانت نقابة الصحفيين أصدرت قرارا اداريا رقم ٢٨لسنة ٢٠١٨ بمنح العاملين بالنقابة اجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٩ هجرية وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت النقابة أن الإجازة الرسمية بداية من السبت الموافق ١٦يونيو وحتى الاثنين ١٨يونيو على ان يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق ١٩يونيو ٢٠١٨ ، وعلى جميع الإدارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

صدر هذا القرار بعد الاطلاع على قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٠.

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