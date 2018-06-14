كارثة.. الشعيرية سريعة التحضير تهددك بالوفاة

تعتبر المكرونة السريعة التحضير من أكثر الأكلات التي يتناولها الأطفال بصورة مستمرة، ولا تعلم الكثير من السيدات مدى خطورة تناول المعكرونة سريعة التحضير بصورة مستمرة، ولكن عقب الإطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا.



فكما جاء في موقع "بريد سايد"، فأن تناول المعكرونة السريعة تسبب عسر الهضم بصورة كبيرة وذلك بسبب أن تلك الشعرية لا تحتوي على الألياف الطبيعية، علواة على ذلك تتداخل مع مستوي الأنسولين في الجسم وهو ما يسبب خلل في نسبة السكر في الدم.



وفقا لما جاء في الموقع، فأن الشعرية تسبب صعوبة إمتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على مواد كميائية اصطناعية وهو ما يسبب تناولها بكثرة في التعرض للإصابة بسرطان المعدة.



وبحسب ما جاء في التقرير الصادر عن الموقع، فأنه ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة التغذية ، فإن النساء اللائي يتناولن الكثير من المكرونة سريعة التحضير (أكثر من مرتين أسبوعيًا) يزداد خطر الإصابة بمتلازمة الأيض لديهم بنسبة تصل إلى 68٪.







