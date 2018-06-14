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أخبار البلد

زكريا: قانون الصحافة الجديد ترجمة لما تضمنه الدستور من حريات

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:58 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قوانين الصحافة والإعلام الجديدة تعد ترجمة لما تضمنه الدستور من ضمانات لحرية الصحافة والإعلام.

وأضاف زكريا فى تصريحات صحفية، أن القوانين الثلاثة بها كثير من الإيجابيات، ولا تحتاج إلا لضبط عدد قليل من موادها ، ويحظر الدستور في مادته رقم 71، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
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وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية والإعلامية سبق ووافقت على كافة مواد القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، قبل تقسيم القانون الموحد للصحافة والإعلام، إلى ثلاثة قوانين.

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