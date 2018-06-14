غادة عبد الرازق وزينة تثيران الجدل في عرض "كارما".. صور

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في إطلالة ساحرة ومميزة للغاية وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها كارما، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود اللامع، واختارت الظهور بتسريحة شعر متماشية كثيرا مع إطلالتها ووضعت أحمر شفاه بسيطا للغاية.



وظهرت مع غادة عبد الرازق الفنانة زينة في بعض الصور والتى ظهرت بقميص أبيض اللون وبنطلون أسود وارتدت نظارة باللون الأزرق وهو ما جعلها تبدو بصورة مختلفة تماما واعتبر محبو الفنانة زينة وكذلك الفنانة غادة عبد الرازق أن إطلالة النظارات غير موفقة.