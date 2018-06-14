ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

غادة عبد الرازق وزينة تثيران الجدل في عرض "كارما".. صور

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:09 م
صدى البلد
علا أحمد
ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في إطلالة ساحرة ومميزة للغاية وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها كارما، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود اللامع، واختارت الظهور بتسريحة شعر متماشية كثيرا مع إطلالتها ووضعت أحمر شفاه بسيطا للغاية.

وظهرت مع غادة عبد الرازق الفنانة زينة في بعض الصور والتى ظهرت بقميص أبيض اللون وبنطلون أسود وارتدت نظارة باللون الأزرق وهو ما جعلها تبدو بصورة مختلفة تماما واعتبر محبو الفنانة زينة وكذلك الفنانة غادة عبد الرازق أن إطلالة النظارات غير موفقة.
غادة عبد الرازق وزينة تثيران الجدل في عرض "كارما".. صور
غادة عبد الرازق وزينة تثيران الجدل في عرض "كارما".. صور
غادة عبد الرازق وزينة تثيران الجدل في عرض "كارما".. صور
غادة عبد الرازق وزينة تثيران الجدل في عرض "كارما".. صور
غادة عبد الرازق وزينة تثيران الجدل في عرض "كارما".. صور

ترشيحاتنا

المستكاوي يكشف أسباب هزيمة السعودية الساحقة أمام روسيا

تشكيل الحكومة الجديدة.. السيرة الذاتية لوزيرة البيئة

خالد الغندور: هزيمة السعودية امام روسيا تصعب مهمة مصر

رسائل وزير الداخلية الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الشرطة .. فيديو

شاهد.. ولي العهد السعودي يحضر مواجهة روسيا والسعودية

لوبيتيجي: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم

هدف رابع عالمي لروسيا أمام السعودية بافتتاح كأس العالم.. فيديو

اهداف السعودية وروسيا.. الاخضر يسقط بخماسية نظيفة بافتتاح مونديال 2018.. فيديو

أول تعليق لمدرب السعودية عن خماسية روسيا: لعبنا مباراة سيئة

شاهد.. حسناوات العالم وبهجة الألوان تزين افتتاح المونديال

رشا مهدى: هنشجع صقور السعودية

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كاس العالم.. بث مباشر | يلا شوت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

25 صورة من تدريب منتخب أوروجواي الأخير استعدادا لمباراة مصر

شاهد.. تحية عسكرية من مدرب روسيا للاعبه بعد هدفه ضد السعودية

ارتدي فساتين الستان في يوم زفافك وتمتعي بإطلالة أنثوية.. صور

شاهد.. حسناوات العالم وبهجة الألوان تزين افتتاح المونديال

فيديو

أشرف صبحي: سوف نحافظ على منظومة النادي الأهلي والزمالك.. فيديو
وزير الرياضة الجديد: أولوية للشباب في خطة الوزارة.. فيديو
شوبير: منتخب مصر يخوض مباراة أوروجواي في أجواء صعبة جدا.. فيديو
طارق العلي ضحية الحلقة 29 من رامز تحت الصفر.. الفنان الكويتي يحاول صفع رامز.. ويعيش حالة من الصدمة طوال المقلب.. فيديو
حريق هائل فى ورشة صيانة تكييفات ومنزل بالفيوم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟