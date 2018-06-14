عادل إمام وفريد الديب في عزاء والدة تامر عبد المنعم

شارك الفنان الكبير عادل امام، والمحامى فريد الديب، والفنان اشرف زكي، والمنتج جمال العدل، ورجل الاعمال إيهاب طلعت، ومحمد الشقنقيرى، ودنيا، ولبلبة، في عزاء زينب محمود فوزى، حرم الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، ووالدة الفنان تامر عبد المنعم، والكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



وكانت زينب محمد فوزى وافتها المنية الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، ودفنها في مقابر العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر.