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أخبار العالم

شاهد.. آخر ما قاله علي عبد الله صالح قبيل اغتياله

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:25 م
علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح
أحمد محرم
بثت قناة "العربية" مقطع فيديو للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، سُجل قبيل اغتياله على أيدي ميليشيات الحوثيين الإرهابية بساعات في منزله بالعاصمة صنعاء.

ودعا صالح في الخطاب اليمنيين إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد ميليشيات الحوثي، وحملهم مسؤولية النهب والدمار في البلاد، وأكد أنهم سبب تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضاف: "الحوثيون هم سبب الحرب والدمار وتردي الأوضاع".

ووجه الرئيس اليمني الراحل انتقادات هي الأعنف على ميليشيات الحوثي، عقب فض شراكته معهم بعد 3 أعوام من التحالف الانقلابي بين الطرفين، واتهم الحوثيين بترويج فكر طائفي دخيل على اليمنيين ونهب مرتبات الموظفين، والفساد والعنصرية.

وقال إن الحوثيين "أتوا بإسلام غير إسلام اليمنيين".

ويُسمع في الخطاب، الذي سجله صالح داخل منزله في صنعاء (ولم يعرف كيفية خروجه من منزله عقب سيطرة الحوثيين عليه)، أصوات الاشتباكات واضحة، وقال إنها تبعد عنه 150 متر، ولفت إلى أن الحوثيين سحبوا كل الأسلحة والقوات من الجبهات لمهاجمته.

وأعلن عن براءة ذمته من ممارسات الحوثيين، وأضاف: "إن كُتب لي الشهاده فأنا انتظرها بين شعبي وفي وطني، ثوروا ثوروا يا شعب اليمن ضد الحوثي الكهنوتي الذي أهان كرامتكم وعزتكم وحريتكم لتحيا الجمهورية اليمنية".

وكانت الخلافات بين طرفي الانقلاب (صالح والحوثي)، بلغت ذروتها منتصف العام الماضي، قبل أن يعلن صالح فض شراكته وتحالفه معهم، ليخوض الطرفان اشتباكات ومواجهات عسكرية واسعة في العاصمة صنعاء لأيام في ديسمبر 2017، انتهت بمقتل صالح.

وعقب مقتله شنت ميليشيا الحوثي حملة واسعة طالت أقاربه والموالين له بالاختطاف والتصفية والإخفاء، وتعتقل حاليًا اثنين من أبنائه هما "صلاح" و"مدين"، وعفاش طارق صالح، نجل قائد حمايته الخاصة وقائد معركة صنعاء على الحوثيين، والذي نجح في الإفلات من قبضتهم.

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