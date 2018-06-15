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أخبار البلد

وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على خروج قانون التأمين الصحي بصورة نتباهى بها أمام العالم وبالتوازي مع ذلك سنعمل على إنهاء كافة قوائم الانتظار فيما يخص الجراحات الحرجة.

وأضافت "زايد" أنها ستعمل مع مقدمي الخدمة الطبية من "شباب أطباء وتمريض وعاملين في المجال الطبي"، مشيرة إلى أنها بدون هؤلاء لن تستطيع أن تفعل شيئا، وسنعمل جميعا للارتقاء بالخدمة الطبية.

وتابعت: «أنتم رجالة عبرتم بالوطن في أوقات صعبة وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن الجميع من أطباء ومرضى للنهوض بهذا الوطن ».

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الصحة بيتها الذي تربت بين جدرانها وجاءت اليوم لتضع يدها في يد قيادات الوزارة لنخرج بشيء نتباهى به ولا يخذل القيادة السياسية.

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