انتصار تلتقي محمد نجم في الأونطجي لأول مرة

تستعد الفنانة إنتصار لعرض مسرحية جديدة مع الفنان محمد نجم، و"الأونطجي" هو أول لقاء مسرحي يجمع بينهما في مدينة جديدة لم يعرض بها مسرح من قبل وهي مرسى مطروح.



وأكدت انتصار أن عرضها بمطروح نتيجة إلحاحها علي الكوميديان محمد نجم بالتوجه لمطروح بدل الاسكندرية؛ حيث أن مدينة مطروح تحتاج أكثر للمسرح، ولكن الإسكندرية سبق العرض بها مسرحيتين من أنجح أعمال انتصار والأعلى إيرادًا وهي "بصحتك يابا" إخراج عادل أنور، و"حوش بديعة" إخراج ياسر صادق، علاوة على أنه توجد عروض أخرى بالإسكندرية هذا الصيف، والعرض بمطروح يعتبر تحدٍيا جديدا لانتشار المسرح، ويشارك انتصار في المسرحية ريكو ومنير مكرم وعلاء مرسي وشريف نجم وسليمان عيد.



من ناحية أخرى أعربت انتصار عن سعادتها برد الفعل على مسلسل "ليالي اوجيني" ونجاحه في رمضان وخاصة شخصية "نعمات" التي قامت بتجسيدها التي تعلق بها الناس وتابعوها من أول رمضان، لتستعد للتكريم بمدينة بورسعيد من خلال المدينة والمحافظ عن المسلسل ككل لانه ألقى الضوء على بورسعيد في العام 1946 وعلي جمال شوارعها في هذه الفترة الزمنية.