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برلمان

برلمانية: مراكز الشباب أبرز تحديات وزير الرياضة الجديد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:00 ص
النائبة زينب سالم
النائبة زينب سالم عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
عبدالله خالد
قالت النائبة زينب سالم عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أبرز التحديات التي تواجه وزير الشباب والرياضة الجديد أشرف صبحي، مراكز الشباب وتطويرها والتصدي لما يحدث بها من إهمال كبير والتحكم بالأنشطة بها، والاهتمام بممارسة جميع الأنشطة بها.

وأشارت "سالم" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن هناك شبابا رياضيا مميزا ولابد من الاهتمام بهم، مؤكدة أهمية الاستثمار في الشباب في جميع المجالات في الفترة القادمة، موضحة أن عودة الجماهير من الملفات المهمة في الفترة القادمة وأنه سيتم التعاون فيها بين وزيري الشباب والرياضة والداخلية لإتمامها.

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