ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أيوب الحومي يفاجئ جمهوره بموديل إفريقية في كليبه الجديد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
فاجأ المطرب المغربي أيوب الحومي، نجم برنامج "فنان العرب"، جمهوره بكليبه الجديد "مليون بوسة"، الذي طرحه بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستعان بموديل إفريقية من دولة "السنغال" لتمثل دور حبيبته في الكليب وهو ما أثار دهشة متابعيه علي السوشيال ميديا واليوتيوب.

وصرح أيوب الحومي، بأنه اختار الموديل بعناية كنوع من أنوع التجديد وأنه يؤمن بأن الحب لا يعرف الألوان وأنه ضد العنصرية فجمال المرأة سمراء كانت أو بيضاء يكمن في أنوثتها وليس لونها.

كليب "مليون بوسة" من تأليف وألحان " أيوب الحومي "الذي أعتاد أن يكتب ويلحن معظم أغانيه ليكون حريصا علي انتقاء مفرداته المغربية باللهجة البيضاء التي يمكن أن يفهمها الجمهور العربي بالكامل.

الأغنية من توزيع بدر مخلوقي، والكليب من أخراج "حسن الكروفتي".

جدير بالذكر أن ايوب الحومي من النجوم الشباب الذي أشتهر في دولة المغرب والدول العربية من خلال فنان العرب وكان يلاقي دعما خاصا من الفنان محمد عبده والمطربة أصالة ومن أشهر أغنية التي لاقت جماهيرية كبيرة في المغرب هي أغنية "العايلة "أي الفتاة باللهجة المغربية".

ترشيحاتنا

جودين يدافع عن راموس بسبب إصابة محمد صلاح

شاهد.. لحظة وصول وزيرة الصحة لديوان الوزارة عقب حلف اليمين

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة ؟.. المفتي يحسم الجدل

قرار جمهورى بتعيين شريف إسماعيل مساعدا للرئيس للمشروعات القومية

شاهد.. خماسية روسيا في شباك السعودية

شاهد.. رد فعل محمد بن سلمان بعد هدف روسيا فى السعودية

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

أول اجتماع وتصريح لـ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

كل ما تريد معرفته عن الحكمة النسائية بعد إشاعة مشاركتها في مبارة مصر غدًا

فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى

الفرنسي جريزمان يرفض برشلونة ويتمسك بـ أتلتيكو مدريد

الأهرامات تحمل كأس العالم 2018 وتبهر رئيس الفيفا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

فيديو

شاهد .. اغتيال سياسي مكسيكي أثناء التقاط سيلفي مع معجبة
نهاية مفتوحة للحلقة 30 والأخيرة من كلبش 2 .. فيديو
شاهد.. لحظة انفجار كابل كهرباء في عين شمس
فتاة لم تبال بخيانة خطيبها وطلبت المساعدة لإنقاذ بشرتها.. فيديو
تيريزا ماي: عيد الفطر فرصة المسلمين للم الشمل وتجديد الأرواح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟