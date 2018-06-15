أيوب الحومي يفاجئ جمهوره بموديل إفريقية في كليبه الجديد

فاجأ المطرب المغربي أيوب الحومي، نجم برنامج "فنان العرب"، جمهوره بكليبه الجديد "مليون بوسة"، الذي طرحه بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستعان بموديل إفريقية من دولة "السنغال" لتمثل دور حبيبته في الكليب وهو ما أثار دهشة متابعيه علي السوشيال ميديا واليوتيوب.



وصرح أيوب الحومي، بأنه اختار الموديل بعناية كنوع من أنوع التجديد وأنه يؤمن بأن الحب لا يعرف الألوان وأنه ضد العنصرية فجمال المرأة سمراء كانت أو بيضاء يكمن في أنوثتها وليس لونها.



كليب "مليون بوسة" من تأليف وألحان " أيوب الحومي "الذي أعتاد أن يكتب ويلحن معظم أغانيه ليكون حريصا علي انتقاء مفرداته المغربية باللهجة البيضاء التي يمكن أن يفهمها الجمهور العربي بالكامل.



الأغنية من توزيع بدر مخلوقي، والكليب من أخراج "حسن الكروفتي".



جدير بالذكر أن ايوب الحومي من النجوم الشباب الذي أشتهر في دولة المغرب والدول العربية من خلال فنان العرب وكان يلاقي دعما خاصا من الفنان محمد عبده والمطربة أصالة ومن أشهر أغنية التي لاقت جماهيرية كبيرة في المغرب هي أغنية "العايلة "أي الفتاة باللهجة المغربية".