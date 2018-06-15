حزب تحيا مصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

بعث الدكتور وائل الشهاوي أمين عام حزب تحيا مصر ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حيث هنأ فيها " الشهاوى" فخامة الرئيس قائلا: "غنه بمشاعر يملؤها التوقير لشخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، يطيب لى وهيئة الأمانة العامة للحزب بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى، مقرونة بأصدق الأمنيات وأن يعيده المولى عز وجل عليكم ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار".



وتابع فى برقية تهنئته: "ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعا على البذل والعطاء، لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل، يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه أن يجعله عيدا آمنا وخيرا يعم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية".