ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حزب تحيا مصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
عبدالله خالد
بعث الدكتور وائل الشهاوي أمين عام حزب تحيا مصر ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حيث هنأ فيها " الشهاوى" فخامة الرئيس قائلا: "غنه بمشاعر يملؤها التوقير لشخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، يطيب لى وهيئة الأمانة العامة للحزب بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى، مقرونة بأصدق الأمنيات وأن يعيده المولى عز وجل عليكم ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار".

وتابع فى برقية تهنئته: "ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعا على البذل والعطاء، لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل، يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه أن يجعله عيدا آمنا وخيرا يعم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية".

ترشيحاتنا

عواد يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مواجهة أوروجواي

شاهد.. رأى الشارع المصرى فى التشكيل الوزارى الجديد

3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي

قرار جمهوري بتعيين مجدي عبد الغفار مستشارا للرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب

تشكيلة نارية لـ منتخب مصر في مواجهة أوروجواي بالمونديال

شاهد.. جماهير السعودية تحتفل بالهدف الخامس لروسيا

شاهد.. لحظة انفجار كابل كهرباء في عين شمس

شاهد.. رسالة غاضبة من تركي آل الشيخ بعد خماسية روسيا

السعودية تدخل التاريخ بـ5 أرقام قياسية سلبية

اللواء عماد صيام رئيسا لقطاع الأمن الوطني

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

عادل إمام وفريد الديب في عزاء والدة تامر عبد المنعم .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو
مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟