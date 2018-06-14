ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل عوالم خفية.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:06 م
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة 29 من مسلسل عوالم خفية العديد من المفاجآت، حيث عاد زيزو حفيد عادل امام من جديد للحياة بعد ان عاش فى غيبوبة تامة لأيام ولجأ اصدقاؤه لغناء اغنية له وبعدها فاق من غيبوبته.

كما شهدت الحلقة ايضا كشف هلال كامل - عادل امام - خبايا وفضائح رجال اعمال تورطوا فى اعمال مخلة بالاداب واضطروا على اثرها لبيع شركاتهم.

وذهب هلال كامل لمنزل مريم او رانيا فريد شوقى واكتشف الاسطوانات التى اخفتها وعليها فضائح وجرائم لبعض رجال الاعمال.

وشهدت نهاية الحلقة مفاجأة كبرى، حيث اتضح ان مريم لم تمت او تنتحر وارسلت كارت تهنئة لهلال بعد عودة حفيده للحياه من جديد وطلبت منه مقابلتها.

عوالم خفية بطولة عادل امام ورانيا فريد شوقى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وصلاح عبد الله وطارق صبرى واخراج وانتاج رامى امام.

ترشيحاتنا

أبوتريكة يوضح تأثير خماسية السعودية على منتخب مصر

المستكاوي يكشف أسباب هزيمة السعودية الساحقة أمام روسيا

رسالة وزيرة الصحة الجديدة للوزير السابق

شاهد.. خماسية روسيا في شباك السعودية

مدرب روسيا يحذر لاعبيه من منتخب مصر بعد خماسية السعودية

السعودية تدخل التاريخ بـ5 أرقام قياسية سلبية

مرتضى منصور يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من صفقة أحداد

بث مباشر.. حفل افتتاح كأس العالم قبل مباراة السعودية وروسيا

رسائل وزير الداخلية الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الشرطة .. فيديو

دولة عربية تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

شاهد.. طفلة روسية تبهر العالم بعد الهدف الرابع ضد السعودية

راموس وبيكيه يحولان معسكر منتخب اسبانيا الى ساحة عراك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

25 صورة من تدريب منتخب أوروجواي الأخير استعدادا لمباراة مصر

شاهد.. تحية عسكرية من مدرب روسيا للاعبه بعد هدفه ضد السعودية

ارتدي فساتين الستان في يوم زفافك وتمتعي بإطلالة أنثوية.. صور

شاهد.. حسناوات العالم وبهجة الألوان تزين افتتاح المونديال

فيديو

أشرف صبحي: سوف نحافظ على منظومة النادي الأهلي والزمالك.. فيديو
وزير الرياضة الجديد: أولوية للشباب في خطة الوزارة.. فيديو
شوبير: منتخب مصر يخوض مباراة أوروجواي في أجواء صعبة جدا.. فيديو
طارق العلي ضحية الحلقة 29 من رامز تحت الصفر.. الفنان الكويتي يحاول صفع رامز.. ويعيش حالة من الصدمة طوال المقلب.. فيديو
حريق هائل فى ورشة صيانة تكييفات ومنزل بالفيوم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟