تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل عوالم خفية.. فيديو

شهدت الحلقة 29 من مسلسل عوالم خفية العديد من المفاجآت، حيث عاد زيزو حفيد عادل امام من جديد للحياة بعد ان عاش فى غيبوبة تامة لأيام ولجأ اصدقاؤه لغناء اغنية له وبعدها فاق من غيبوبته.



كما شهدت الحلقة ايضا كشف هلال كامل - عادل امام - خبايا وفضائح رجال اعمال تورطوا فى اعمال مخلة بالاداب واضطروا على اثرها لبيع شركاتهم.



وذهب هلال كامل لمنزل مريم او رانيا فريد شوقى واكتشف الاسطوانات التى اخفتها وعليها فضائح وجرائم لبعض رجال الاعمال.



وشهدت نهاية الحلقة مفاجأة كبرى، حيث اتضح ان مريم لم تمت او تنتحر وارسلت كارت تهنئة لهلال بعد عودة حفيده للحياه من جديد وطلبت منه مقابلتها.



عوالم خفية بطولة عادل امام ورانيا فريد شوقى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وصلاح عبد الله وطارق صبرى واخراج وانتاج رامى امام.