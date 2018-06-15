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اقتصاد

603 ملايين جنيه حصيلة ضرائب الجمارك عن السيارات لشهر مايو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:07 ص
صدى البلد
محمد يحيى
أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ محمد الرمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهرمايو2018 عن 330 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعن 995 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 228 مليون و 687 ألف و 49 جنيه

كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 101 بيان جمركى خلال نفس الفترة

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 52 مليون و 264 ألف و 202 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 23 مليون و 223 ألف و 123 جنيها باجمالى إيرادات محصلة قدرها 75 مليون و 487 ألف و 325 جنيها

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهرمايو 2018 حوالى 1223 بيان جمركى بقيمة إجمالية 208 مليون و 699 ألف و 495 جنيها

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 16 مليون و 183 ألف و 199 جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 31 مليون و 178 ألف و 798 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 47 مليون و 361 ألف و 997 جنيه

وخلال شهرمايو2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 95 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 37 مليون و 887 ألف و 218 جنيها

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و 744 ألف و 57 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 3 مليون و 851 ألف و 645 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 5 مليون و 595 ألف و 702 جنيها

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 107 ألف و 475 جنيها

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهرمايو 2018 حوالى 475 مليون و 273 ألف و762 جنيه

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 70 مليون و 191 ألف و 458 جنيها وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 58 مليون و 253 ألف و 566 جنيها

ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهرمايو2018 حوالى 128 مليون و 445 ألف و 24 جنيها

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