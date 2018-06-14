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حوادث

وفاة ربة منزل وإصابة 16 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:27 م
حادث
حادث
ايمن يونس
شهد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بالقرب من مدخل ملوي جنوب المنيا حادث انقلاب ميكروباص قادم من القاهرة في طريقه لمحافظة سوهاج لقضاء إجازة العيد ما أسفر عن وفاة ربة منزل وإصابة 16 آخرين.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن، إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي, بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ومصرع ربة منزل وإصابة 16 آخرين.

انتقل العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي يرافقه مأمور مركز ملوي لمكان الحادث، وتبين أن سبب وقوعه انفجار أحد إطارات السيارة ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع نجاة علي عبد العليم 40 سنة ربة منزل، وأصيب شقيقها فراج علي 26 سنة بخلع بعظام الكتف الأيسر، وكل من حازم محمد أبو ضيف 14 سنة بكسر بعظام اليد اليمني والمرفق الأيسر، وشقيقتاه هدير محمد 17 سنه خلع بالكتف الأيمن، وهناء محمد 8 سنوات، وسيدة حسن محمد أبو ضيف 8 سنوات، بارتجاج في المخ وجروح.

كما أصيب محمد حسن محمد أبو ضيف 11 سنة، بكسر بعظام المرفق الأيمن، وروان حسن محمد أبو ضيف 10 سنوات، بكسر بعظام الساعد الأيمن، وندي حسن محمد أبو ضيف، بجروح بالرأس، وعبد المنعم محمود عبد المنعم 28 سنة وشقيقه محمد 18 سنة، بارتجاج وجروح، وأمل نبيل عبد العظيم 30 سنة، وإسلام رزق 15 سنة، بارتجاج وسحجات بالرأس، ومحسن عبد الله بكر 40 سنة، بكسر بالضلوع وجرح رضي بالمرفق الأيمن، ونجله أحمد 5 سنوات، بكدمات بالجبهة، وندي سامي محمد 26 سنة، بكسر بعظام الحوض والفخذ والفقرات القطنية، وحنين رزق قبيس 34 سنة جروح بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

أكد الدكتور اسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوي أنه تم توفير الرعاية الطبية لجميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وبعضهم تحسنت حالاتهم، وتم إيداع جثة المتوفاة بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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