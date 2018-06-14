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رمضانيات

حكم نسيان الإمام بعض التكبيرات في صلاة العيد

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:15 م
حكم نسيان الإمام
حكم نسيان الإمام بعض التكبيرات في صلاة العيد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال نسي الإمام بعض التكبيرات في صلاة العيد فإن لها عدة حالات، حيث إنه إذا تذكرها في الركوع أو بعده ليس عليه واجب إعادتها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « ما حُكم نسيان الإمام بعض التكبيرات في صلاة العيد؟»، أنها سُنَّةٌ فات محلُّها، ومحلُّها عقبَ تكبيرةِ الإحرامِ قبلَ القِراءةِ، وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع، وكذلك لو تذكرها في أثناء قراءته للفاتحة فالراجح أنه لا يكبر لفوات محله، لأن محلها عقب تكبيرة الإحرام.

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